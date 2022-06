FOTO – Volantino Ultras Curva B contro De Laurentiis: “I conti in banca parlano chiaro” (Di martedì 14 giugno 2022) continua lo scontro fra la tifoseria organizzata e il presidente Aurelio De Laurentiis. Sembra che l’ultima stagione, chiusa col mancato arrivo dello scudetto, e il calciomercato all’insegna dell’abbassamento del monte ingaggi siano le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Stavolta, a scagliarsi contro il presidente sono gli Ultras della Curva B con un Volantino avvistato in giro per la città che prende come bersaglio ancora una volta le dichiarazioni del patron azzurro della scorsa settimana in cui accusava Koulibaly e Mertens di non volere la permanenza a Napoli a causa del loro attaccamento al “vil denaro”. Volantino contro Il Volantino recita l’ironico titolo “Aurelio De Laurentiis ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022)nua lo sfra la tifoseria organizzata e il presidente Aurelio De. Sembra che l’ultima stagione, chiusa col mancato arrivo dello scudetto, e il calciomercato all’insegna dell’abbassamento del monte ingaggi siano le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Stavolta, a scagliarsiil presidente sono glidellaB con unavvistato in giro per la città che prende come bersaglio ancora una volta le dichiarazioni del patron azzurro della scorsa settimana in cui accusava Koulibaly e Mertens di non volere la permanenza a Napoli a causa del loro attaccamento al “vil denaro”.Ilrecita l’ironico titolo “Aurelio De...

Pubblicità

marco_elzi : @Giusepp06175919 Non saprei ho bloccato so solo che il mio volantino della manifestazione è stato condiviso sulla p… - LCateno : Comunque B, visto che siete solo amici, potrai mettere questa foto sul volantino di Braci… è molto invitante ????????… - crononautato : ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO La crononauta è stata avvistata in altre città. Scaricate il pdf del volantino:… - NeferMan : @catlatorre @BeltramoPaolo Hai una foto del volantino? - noordungp : ATTENZIONE SPOILER DFDM!! esco per prelevare dei contanti ma l'ATM è guasto. incavolato mi incammino verso un altro… -