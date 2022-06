Fashion e armocromia | il consulente d’immagine e i colori ideali per ogni stagione

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 giugno 2022) L’, quando viene usata in modo adeguato, può essere molto importante per capire quali sono iche meglio ci vestono. Il suo ruolo è a dir poco fondamentale, soprattutto se si pensa che esistono più o meno 90 milioni di sfumature cromatiche. Ce ne parla Isabella Ratti, stimata style coach e. Qual è il giusto approccio da tenere nei confronti dell’? Sul web si trovano facilmente test di, ma il servizio di analisi del colore deve essere tassativamente effettuato in presenza di un professionista, undi immagine esperto e competente. In sostanza fare una autoanalisi può essere fatale per chi desidera migliorare la propria immagine, per altro, compiere un errore è più semplice di quel che si possa ...