Elezioni a Palermo | ecco i nomi dei consiglieri eletti

(Di martedì 14 giugno 2022) Quasi definitiva ideglial consiglio comunale di. Sono 528 le sezioni scrutinate su 600. Ma già sono certi quasi tutti idei. Rimane un testa a testa tra alcuni candidati del centro destra. Saranno le ultime sezioni da scrutinare a decidere chi andrà a Sala delle Lapidi.: Forza Italia ZACCO Ottavio MELI Caterina INZERILLO Giovanni TANTILLO Giulio PUMA Natale PIAMPIANO Leopoldo Settimo posto in ballo fra TERRANI e PENNINO, attualmente separati da 14 voti Fratelli d’Italia SCARPINATO Francesco Paolo MILAZZO Giuseppe RINI Antonio CANZONERI Germana D’ALESSANDRO Tiziana Sesto posto in ballo fra FERRARA e LETO, attualmente separati da 17 voti Lavoriamo per ...

Leggi anchecomunali, i risultati in diretta: Genova,e L'Aquila al centrodestra al primo turno, sorpresa Tommasi a Verona contro Sboarina Chi è Damiano Tommasi, l'ex calciatore ...Nelle precedenticomunali il centrodestra vinse in 17 capoluoghi: Alessandria, Asti, Como, ... Il centrosinistra vinse in 5 capoluoghi: Cuneo, Padova, Lucca, Taranto e. Le liste civiche ...Il centrodestra è andato meglio del centrosinistra nel primo turno delle elezioni amministrative, conquistando senza ballottaggi Genova, Palermo e L’Aquila; il centrosinistra vince a Lodi ed è in vant ...Dopo il primo turno delle elezioni amministrative, è tempo di bilanci per i partiti. Al voto di domenica 12 giugno 2022, il centrodestra ha ottenuto più consensi del centrosinistra, conquistando senza ...