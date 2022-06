Draghi in Israele per pace Ucraina, studia missione a Kiev (Di martedì 14 giugno 2022) Mario Draghi ha aperto ieri la sua visita in Israele, che proseguirà oggi, con al centro la guerra in Ucraina, la crisi alimentare e la cooperazione energetica. Ma grande attenzione è puntata sulla possibile (per quanto non confermata) missione a Kiev insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un viaggio che, secondo quanto si apprende, potrebbe essere imminente. Da Palazzo Chigi non filtra alcuna informazione, dopo che la notizia era stata anticipata sabato dalla tedesca "Bild", ma secondo fonti qualificate potrebbe tenersi prima dei prossimi vertici internazionali (Consiglio europeo, G7 e Nato), forse già questa settimana, quando una data possibile potrebbe essere quella di giovedì.La questione dell'Ucraina è del resto una delle priorità ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 giugno 2022) Marioha aperto ieri la sua visita in, che proseguirà oggi, con al centro la guerra in, la crisi alimentare e la cooperazione energetica. Ma grande attenzione è puntata sulla possibile (per quanto non confermata)insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un viaggio che, secondo quanto si apprende, potrebbe essere imminente. Da Palazzo Chigi non filtra alcuna informazione, dopo che la notizia era stata anticipata sabato dalla tedesca "Bild", ma secondo fonti qualificate potrebbe tenersi prima dei prossimi vertici internazionali (Consiglio europeo, G7 e Nato), forse già questa settimana, quando una data possibile potrebbe essere quella di giovedì.La questione dell'è del resto una delle priorità ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi e domani, 13 e 14 giugno, sarà in visita in Israele e Palestina. - rubio_chef : Veramente quel gas è palestinese ma l’occupante nazista????, che scatena guerre in giro per il mondo vendendo armi, m… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi, in visita a Gerusalemme, ha incontrato il Presidente dello Stato di Israele… - EmyRoyaleagle : RT @Qua_Agatha: #Spread di oggi 245, ma con #Draghi non conta nulla, si sa. La Borsa di Milano è a -2,8% ma c'è Draghi quindi che problem… - be_marconi : RT @IlPrimatoN: Così Tel Aviv ci venderà il gas del suo maxi giacimento. Ma a quale prezzo? -