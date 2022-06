Decreto aiuti: il bonus 200 euro è davvero automatico per i dipendenti? (Di martedì 14 giugno 2022) Il bonus 200 euro contro il caro vita, previsto nelle busta paga di luglio 2022 col Decreto aiuti, per tutti quei lavoratori che nel 2021 non hanno superato il tetto di 35mila euro, non è automatico, come invece era stato detto in precedenza. In molti casi, come in quello dei lavoratori dipendenti, devono essere loro a farne richiesta. Vi raccomandiamo... bonus patente 2022: che cos'è, chi ne ha diritto e come fare domanda Il bonus patente 2022, promosso dal Decreto Milleproroghe, può essere utilizzato per coprire i costi della scuola guida o le spese sostenute per l... Come ricorda il Corriere della Sera, fin ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 giugno 2022) Il200contro il caro vita, previsto nelle busta paga di luglio 2022 col, per tutti quei lavoratori che nel 2021 non hanno superato il tetto di 35mila, non è, come invece era stato detto in precedenza. In molti casi, come in quello dei lavoratori, devono essere loro a farne richiesta. Vi raccomandiamo...patente 2022: che cos'è, chi ne ha diritto e come fare domanda Ilpatente 2022, promosso dalMilleproroghe, può essere utilizzato per coprire i costi della scuola guida o le spese sostenute per l... Come ricorda il Corriere della Sera, fin ...

