Covid in Campania, 3.833 casi e due morti: l'indice di contagio torna sopra il 20,26% (Di martedì 14 giugno 2022) Aumentano i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.833 positivi su 18.921 tamponi esaminati, 2.847 in più... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 giugno 2022) Aumentano i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 3.833 positivi su 18.921 tamponi esaminati, 2.847 in più...

Pubblicità

TV7Benevento : Covid. In Campania i contagi superano il 20%. 3833 i positivi - - cronachecampane : Covid in Campania, il contagio supera il 20% - ottopagine : Covid-19 in Campania: 3.833 i nuovi positivi - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA L’INDICE DI CONTAGIO SI ATTESTA AL 20,25% Sono 3833 i positivi al Covid del giorno in Camp… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 3.833 positivi su 18.921 tamponi nelle ultime 24 ore -