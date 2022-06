Chi è Denis Kudla, l’avversario di Matteo Berrettini agli ottavi del Queen’s: precedenti e ranking (Di martedì 14 giugno 2022) Giovedì 16 giugno, nel secondo turno del torneo ATP 500 di Londra, Matteo Berrettini affronterà il lucky loser statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking (mentre l’azzurro è il numero 10), che oggi al Queen’s ha battuto Lorenzo Sonego. Sarà la settima volta che i due tennisti si affrontano, la quinta nel tabellone principale in un torneo ATP: i precedenti vedono un perfetto equilibrio, dato che si contano due vittorie per parte in match del main draw ed un successo a testa in incontri di qualificazioni. Giovedì il secondo confronto su erba: nel 2019, nell’ultima sfida tra i due, Berrettini a Stoccarda si impose con un duplice 6-3 nella sfida dei quarti di finale e poi andò a vincere il torneo. Si spera che un’eventuale successo dell’azzurro possa ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Giovedì 16 giugno, nel secondo turno del torneo ATP 500 di Londra,affronterà il lucky loser statunitense, numero 82 del(mentre l’azzurro è il numero 10), che oggi alha battuto Lorenzo Sonego. Sarà la settima volta che i due tennisti si affrontano, la quinta nel tabellone principale in un torneo ATP: ivedono un perfetto equilibrio, dato che si contano due vittorie per parte in match del main draw ed un successo a testa in incontri di qualificazioni. Giovedì il secondo confronto su erba: nel 2019, nell’ultima sfida tra i due,a Stoccarda si impose con un duplice 6-3 nella sfida dei quarti di finale e poi andò a vincere il torneo. Si spera che un’eventuale successo dell’azzurro possa ...

trincherov : @todorov_denis CHI DA ORDINI ALL'ITALIA ....? PFIZER È NEGLI USA CHE DRAGHI E SPERANZA SI PRENDANO LA RESPONSABIL… - AndyPol1966 : @todorov_denis @NathalieTocci meno male che c’è ancora chi ti fa fare una sana risata?????? - Rudpert : @todorov_denis No vax indica in modo fastidioso chi ha scelto di non sottoporsi per motivi personali ad un siero co… - todorov_denis : @LisaTorna Cara Lisa, io da sempre difendo e sostengo @borghi_claudio prendendomi anche insulti e minacce. Ma at… -