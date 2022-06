Buongiorni: “Sarri ha sempre avuto in mente l’idea di Mertens come prima punta” (Di martedì 14 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Massimiliano Buongiorni. Queste el sue parole: “Ci stiamo ricaricando per la prossima stagione. Quando ho fatto il secondo con Sarri al Napoli c’era Higuain come prima punta, ma Mertens aveva delle qualità che avevano incuriosito Maurizio. -afferma Buongiorni - Per Sarri contava molto più l’aspetto tecnico che quello fisico, quindi ce l’aveva già in testa di provarlo come prima punta. Quell’anno come esterno trovava poco spazio e come prima punta al posto di Higuain trovava pochi gol. Sotto l’aspetto dei numeri Mertens garantisce quei gol ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 14 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Massimiliano. Queste el sue parole: “Ci stiamo ricaricando per la prossima stagione. Quando ho fatto il secondo conal Napoli c’era Higuain, maaveva delle qualità che avevano incuriosito Maurizio. -afferma- Percontava molto più l’aspetto tecnico che quello fisico, quindi ce l’aveva già in testa di provarlo. Quell’annoesterno trovava poco spazio eal posto di Higuain trovava pochi gol. Sotto l’aspetto dei numerigarantisce quei gol ...

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Buongiorni: 'Sarri ha sempre avuto in mente l'idea di Mertens come prima punta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Buongiorni: 'Sarri ha sempre avuto in mente l'idea di Mertens come prima punta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Buongiorni: 'Sarri ha sempre avuto in mente l'idea di Mertens come prima punta' - napolimagazine : IL PARERE - Buongiorni: 'Sarri ha sempre avuto in mente l'idea di Mertens come prima punta' - apetrazzuolo : IL PARERE - Buongiorni: 'Sarri ha sempre avuto in mente l'idea di Mertens come prima punta' -