Altro che nerd! Leopardi era un genio e un vero patriota (Di martedì 14 giugno 2022) In occasione dell’anniversario della morte di Leopardi riproponiamo questo articolo, che propone una radicale rilettura del poeta, pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2018 Attraverso vaghe reminiscenze liceali è unicamente così che ce lo ricordiamo, il nostro «Giacomino»: deforme, malinconico, isolato, perennemente rinchiuso nel suo studiolo e ricurvo sulle «sudate carte», pensoso della morte prematura dell’amata Silvia e intento a scrutar la «siepe che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude». Complice il sentimentalismo esasperato e quasi compiaciuto di troppi docenti di lettere che affollano le nostre scuole, purtroppo è questa l’immagine (falsata) che ci rimane di Leopardi. Che invece è, dopo Dante, il più grande poeta che l’Italia abbia mai generato. Leopardi e Nietzsche Di più: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 14 giugno 2022) In occasione dell’anniversario della morte diriproponiamo questo articolo, che propone una radicale rilettura del poeta, pubblicato sul Primato Nazionale di gennaio 2018 Attraverso vaghe reminiscenze liceali è unicamente così che ce lo ricordiamo, il nostro «Giacomino»: deforme, malinconico, isolato, perennemente rinchiuso nel suo studiolo e ricurvo sulle «sudate carte», pensoso della morte prematura dell’amata Silvia e intento a scrutar la «siepe che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude». Complice il sentimentalismo esasperato e quasi compiaciuto di troppi docenti di lettere che affollano le nostre scuole, purtroppo è questa l’immagine (falsata) che ci rimane di. Che invece è, dopo Dante, il più grande poeta che l’Italia abbia mai generato.e Nietzsche Di più: ...

Pubblicità

Pontifex_it : La #SantissimaTrinità ci insegna che non si può mai stare senza l’altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere… - alex_orlowski : Per gli hacker russi si mette male, più che altro i media italiani si sono fatti abbindolare e trollare da un grupp… - _Nico_Piro_ : che guerra-sanzioni-politica hanno innescato e che pagheranno i Paesi poveri del mondo e i poveri di casa nostra, q… - fulviofrezzotti : @RobertoBurioni @letipezz Si ma è il primo vero esame, seppur facile, e proprio per questo quello emotivamente più… - iaganiri : @Erofjodena altro che rimorso, sto finendo in depressione -