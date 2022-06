(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’annuncio, lo scorso 20 aprile, da parte del sindaco diRoberto Gualtieri della costruzione di unin grado di trattare 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati ogni anno e risolvere definitivamente l’emergenza rifiuti, è partito un vero e proprio scontro con il Movimento 5 stelle contrario all’impianto. L’opera, checostare intorno ai 700 milioni di euro, si ispira algià sperimentato e in funzione a Copenhagen eessere realizzato prima del Giubileo del 2025. Siamo andati a, nel IX municipio di, sul lotto, non c’è ancora nulla di ufficiale,il. ...

Viaggio a Santa Palomba, dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore di Roma