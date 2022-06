Uomini e Donne: Ida Platano Perseguitata Da Un Hater! Lo Sfogo… (Di lunedì 13 giugno 2022) Non c’è pace per Ida Platano. Dopo quanto successo con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, ora la dama si ritrova bersaglio di un hater che la sta tormentando con messaggi assai sgradevoli sui social. Una vera e propria persecuzione, resa pubblica proprio da Ida in queste ultime ore. Ecco i dettagli! Ida Platano si sfoga: tormentata da un hater Nonostante la stagione di Uomini e Donne si sia conclusa, i riflettori rimangono accesi su alcuni dei volti del programma. In questo caso parliamo di Ida Platano, una delle dame più discusse del Trono Over. Ebbene, in queste ultime ore, la dama si è sfogata sui social, replicando ai numerosi haters che le stanno dando il tormento. Ultimamente infatti, la nostra Ida è stata bersaglio di commenti non proprio carini. Alcuni ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 13 giugno 2022) Non c’è pace per Ida. Dopo quanto successo con Riccardo Guarnieri a, ora la dama si ritrova bersaglio di un hater che la sta tormentando con messaggi assai sgradevoli sui social. Una vera e propria persecuzione, resa pubblica proprio da Ida in queste ultime ore. Ecco i dettagli! Idasi sfoga: tormentata da un hater Nonostante la stagione disi sia conclusa, i riflettori rimangono accesi su alcuni dei volti del programma. In questo caso parliamo di Ida, una delle dame più discusse del Trono Over. Ebbene, in queste ultime ore, la dama si è sfogata sui social, replicando ai numerosi haters che le stanno dando il tormento. Ultimamente infatti, la nostra Ida è stata bersaglio di commenti non proprio carini. Alcuni ...

Pubblicità

repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - guerini_lorenzo : In #Islanda nella base di #Keflavik per ringraziare le donne e gli uomini della Task Force Air di @ItalianAirForce… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - LB19712 : RT @Kagakazov: Se c’è una cosa che i trans che praticano sport femminili hanno dimostrato in maniera lampante è che gli uomini sono superio… - Debbina1994 : @direpuntoit .@MarcoVincenzix @Eleonoramattia1 @pdnetwork i #ViVi sono i partigiani del ns secolo, uomini e donne c… -