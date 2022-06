Un Posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2022, Doppio Episodio: Una proposta spiazza Nunzio! (Di lunedì 13 giugno 2022) Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 14 giugno 2022. Nelle Trame del Doppio Episodio della Soap in onda su Rai3, Nunzio non vuole rinunciare a Chiara e la ragazza gli fa una proposta che lo lascia senza parole. Intanto Jimmy deve affrontare un invito a pranzo a casa Ferri. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 giugno 2022) Vediamo ledi Unaldel 14. Nelle Trame deldella Soap in onda su Rai3, Nunzio non vuole rinunciare a Chiara e la ragazza gli fa unache lo lascia senza parole. Intanto Jimmy deve affrontare un invito a pranzo a casa Ferri.

Pubblicità

ACapNeBon82 : @myway273 @chiara22lune @ivanotenneriel1 @IpensieriA Eeeeee Marilè te cunuscimm vecchia a te, se non volevi mettert… - CorrNazionale : Caro-ombrellone: Altroconsumo ha infatti calcolato che quest’anno per il nostro posto al sole si spenderà più che a… - cinnam0nlatte : tre ore per scegliere il posto in treno per poi sedermi giustamente dal lato dove batte il sole - javabird : Il mio entusiasmo per la domotica è un po' sceso. Però devo dire che la comodità di avere le tapparelle che si alza… - BoatoSandro : @baffi_francesco Un posto al sole… -