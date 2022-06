Traffico Roma del 13-06-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 giugno 2022) LuceverdeDi nuovo buongiorno dalla redazione incidente sulla A1 Firenzecon code per 2 km tra la diramazionenord e Ponzanono Soratte verso Firenze coinvolto anche un mezzo pesante al momento si viaggia solo su due corsie sempre per incidente code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare dalla Casilina la via del mare è ancora per incidente incolonnamenti sulla A24 da Ponte di Nona raccordo anulare in direzione della tangenziale est altre cose sulla stessa tangenziale est dalla 24 via Salaria verso lo stadio incidente poi anche su via Ardeatina con lunghe code tra via della Falcognana via di Castel di Leva verso il centro ricordiamo infine che per consentire lo smontaggio della palco del concerto di Vasco sono ancora chiuse via dei Cerchi e via dell’Ara massima di Ercole in the ...