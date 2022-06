Torna Itasec, la più importante conferenza italiana sulla sicurezza informatica (Di lunedì 13 giugno 2022) In programma dal 20 al 23 giugno all'Auditorium della Tecnica di Roma, è patrocinata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale Leggi su wired (Di lunedì 13 giugno 2022) In programma dal 20 al 23 giugno all'Auditorium della Tecnica di Roma, è patrocinata dall'Agenzia per la cybernazionale

Pubblicità

GaspareFerraro : RT @suxsonica: Dal 20 al 23 giugno a #Roma torna #Itasec22. Con chi ci sarà ci vediamo il 22 e 23. Anche per riparlare di #cybertrials @Oli… - dariomasiero : RT @suxsonica: Dal 20 al 23 giugno a #Roma torna #Itasec22. Con chi ci sarà ci vediamo il 22 e 23. Anche per riparlare di #cybertrials @Oli… - suxsonica : Dal 20 al 23 giugno a #Roma torna #Itasec22. Con chi ci sarà ci vediamo il 22 e 23. Anche per riparlare di… -

Torna Itasec, la principale conferenza italiana sulla sicurezza informatica "Finalmente ITASEC e i suoi relatori e ospiti tornano a confrontarsi in presenza sui temi che ci stanno più a cuore - ha commentato Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio nazionale di ... L'evento cyber ItaSec torna in presenza dal 20 al 23 giugno "Finalmente ITASEC e i suoi relatori e ospiti tornano a confrontarsi in presenza sui temi che ci stanno più a cuore", ha commentato Paolo Prinetto , direttore del Laboratorio nazionale di ... Wired Italia "Finalmentee i suoi relatori e ospiti tornano a confrontarsi in presenza sui temi che ci stanno più a cuore - ha commentato Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio nazionale di ..."Finalmentee i suoi relatori e ospiti tornano a confrontarsi in presenza sui temi che ci stanno più a cuore", ha commentato Paolo Prinetto , direttore del Laboratorio nazionale di ... Itasec, torna la principale conferenza italiana sulla sicurezza informatica