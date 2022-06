Toluca: accordo con Luuk de Jong, manca l'ok del Siviglia (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Toluca è alla ricerca di un nuovo attaccante e sta mettendo nel suo mirino anche grossi nomi. Dopo che l’assalto a Edinson Cavani... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilè alla ricerca di un nuovo attaccante e sta mettendo nel suo mirino anche grossi nomi. Dopo che l’assalto a Edinson Cavani...

Pubblicità

CiccioTria : Trattativa in corso tra Toluca e Siviglia per Luuk de Jong. Trattative già aperte come accennato da… -