Theory: “L’ho detto anche a Vince McMahon, voglio essere il volto della WWE” (Di lunedì 13 giugno 2022) Ospite del programma Out of Character with Ryan Satin, il WWE US Champion Theory ha risposto ad alcune domande sul suo status di astro nascente in WWE. La giovane Superstar ha poi rivelato di aver detto anche a Vince McMahon in persona di voler diventare il nuovo volto della compagnia. La determinazione di Theory Theory ha detto: “Sì, glieL’ho detto perché volevo sapesse che per me questa non è mai stata una seconda scelta. Questo è sempre stato l’obiettivo. Nulla contro il college o cose simili, ma si possono fare a qualunque punto della propria vita. Io non ho mai avuto un piano B. Era questo o niente. Ero davvero determinato nel credere in me stesso da ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 giugno 2022) Ospite del programma Out of Character with Ryan Satin, il WWE US Championha risposto ad alcune domande sul suo status di astro nascente in WWE. La giovane Superstar ha poi rivelato di averin persona di voler diventare il nuovocompagnia. La determinazione diha: “Sì, glieperché volevo sapesse che per me questa non è mai stata una seconda scelta. Questo è sempre stato l’obiettivo. Nulla contro il college o cose simili, ma si possono fare a qualunque puntopropria vita. Io non ho mai avuto un piano B. Era questo o niente. Ero davvero determinato nel credere in me stesso da ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Theory: 'L'ho detto anche a Vince McMahon, voglio essere il volto della WWE' - - Rickae_22 : 21.Theory of Love Parto con un applauso a Off ?? L'ho amata, sin dal primo episodio questa serie ti fa percepire… - checcobolla : Ho appena guardato l’episodio S11 | E16 di The Big Bang Theory! #TBBT - checcobolla : Ho appena guardato l’episodio S11 | E15 di The Big Bang Theory! #TBBT - checcobolla : Ho appena guardato l’episodio S11 | E14 di The Big Bang Theory! #TBBT -

Addio Omino pan di zenzero, spodestato da quello PanDiGender A dire il vero ho già un principio di voltastomaco, ma voglio ... Nel cervello c'è l'identità: Nel cuore c'è l'attrazione: Più sotto c'... Abbiamo così modo di verificare che la gender theory ci porta a ... I dischi da ascoltare a giugno 2022 ... artista pazzo come Van Gogh, ho usato la voce più della Glock". '... "È il suono dell'euforia da dancefloor", ha detto l'artista a ... per il nuovo album la cantautrice di Color Theory ha ingaggiato ... Tuttowrestling A dire il verogià un principio di voltastomaco, ma voglio ... Nel cervello c'è'identità: Nel cuore c'è'attrazione: Più sotto c'... Abbiamo così modo di verificare che la genderci porta a ...... artista pazzo come Van Gogh,usato la voce più della Glock". '... "È il suono dell'euforia da dancefloor", ha detto'artista a ... per il nuovo album la cantautrice di Colorha ingaggiato ... Stamford Report – #195 – Hell in a Cell