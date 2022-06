Referendum sulla Giustizia: non c'è il quorum, ha votato meno del 23% (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Secondo i primi exit poll i Referendum sulla Giustizia non hanno raggiunto il quorum. Avrebbero votato meno del 23% degli aventi diritto, quindi una soglia che non è nemmeno la metà di quella necessaria per conferire validità alla consultazione, che è il 50% più uno degli elettori potenziali. Gli exit poll forniti da Opinio per la Rai dà una forbice di elettorato che è andato alle urne compreso tra il 19% e il 23%. Alle ore 19 l'affluenza definitiva per il Referendum sulla legge Severino era al 14,84%. I dati sono del Viminale. I dati di affluenza per gli altri 4 Referendum sono similari. "Le battaglie più difficili secondo me sono le più nobili. Su questoi Referendum la Lega ci ha messo la ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Secondo i primi exit poll inon hanno raggiunto il. Avrebberodel 23% degli aventi diritto, quindi una soglia che non è nemla metà di quella necessaria per conferire validità alla consultazione, che è il 50% più uno degli elettori potenziali. Gli exit poll forniti da Opinio per la Rai dà una forbice di elettorato che è andato alle urne compreso tra il 19% e il 23%. Alle ore 19 l'affluenza definitiva per illegge Severino era al 14,84%. I dati sono del Viminale. I dati di affluenza per gli altri 4sono similari. "Le battaglie più difficili secondo me sono le più nobili. Su questoila Lega ci ha messo la ...

