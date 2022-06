Quorum mancato, ogni sì nell'urna invita a proseguire la battaglia (Di lunedì 13 giugno 2022) Non augurerò mai agli italiani che hanno scelto di disertare le urne di vedere la loro giovane figlia distrutta nel vedere le persone a cui voleva bene finire nel tritacarne dell'ingiustizia da innocenti. Non augurerò neppure mai che soffrano un decimo del dolore che provano le vittime della giustizia politicizzata o della cattiva giustizia tout court. Ma se avessero avuto una vaga idea di cosa si prova nel vedere speranze, progetti e sogni infranti dalle manie ideologiche di un pm, di essere sottoposti alla gogna mediatica da innocenti o peggio rinchiusi dietro le sbarre fra topi, sporcizia e violenza, privati della propria libertà, sono certa che avrebbero scelto di partecipare al voto. Il problema, quando si parla di giustizia, è che in fondo nella testa degli italiani c'è quella vocina davighiana che sussurra “male non fare, paura ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Non augurerò mai agli italiani che hanno scelto di disertare le urne di vedere la loro giovane figlia distrutta nel vedere le persone a cui voleva bene finire nel tritacarne dell'ingiustizia da innocenti. Non augurerò neppure mai che soffrano un decimo del dolore che provano le vittime della giustizia politicizzata o della cattiva giustizia tout court. Ma se avessero avuto una vaga idea di cosa si prova nel vedere speranze, progetti e sinfranti dalle manie ideologiche di un pm, di essere sottoposti alla gogna mediatica da innocenti o peggio rinchiusi dietro le sbarre fra topi, sporcizia e violenza, privati della propria libertà, sono certa che avrebbero scelto di partecipare al voto. Il problema, quando si parla di giustizia, è che in fondoa testa degli italiani c'è quella vocina davighiana che sussurra “male non fare, paura ...

