Papa Francesco malato? Ecco perché non può camminare (Di lunedì 13 giugno 2022) Papa Francesco non può camminare e per questo motivo ha dovuto posticipare tutti i suoi impegni. La notizia ha preoccupato milioni di fedeli in tutto il mondo: Ecco come sta e quali sono le sue condizioni di salute. È fresca la notizia che Papa Bergoglio non prenderà parte ad alcuni impegni che erano previsti da lungo tempo. Il programma di Francesco I è stato ribaltato negli ultimi giorni a causa di un serio problema di salute che gli impedisce di camminare. Una situazione che sta facendo preoccupare milioni di cristiani in tutto il mondo che vogliono sapere come sta Sua Santità e se le condizioni sono gravi o meno. fonte foto: AnsaPapa Francesco, che ha 85 anni, è stato costretto a rivedere il suo programma, ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 giugno 2022)non puòe per questo motivo ha dovuto posticipare tutti i suoi impegni. La notizia ha preoccupato milioni di fedeli in tutto il mondo:come sta e quali sono le sue condizioni di salute. È fresca la notizia cheBergoglio non prenderà parte ad alcuni impegni che erano previsti da lungo tempo. Il programma diI è stato ribaltato negli ultimi giorni a causa di un serio problema di salute che gli impedisce di. Una situazione che sta facendo preoccupare milioni di cristiani in tutto il mondo che vogliono sapere come sta Sua Santità e se le condizioni sono gravi o meno. fonte foto: Ansa, che ha 85 anni, è stato costretto a rivedere il suo programma, ...

