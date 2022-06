No#News Magazine – anno IV – numero XIX

(Di lunedì 13 giugno 2022) Buongiorno oziosi amici assidui frequentatori dei seggi elettorali! Uscendo da una settimana di design in ogni angolo della città, la copertina di oggi è dedicato alla mostra di Steven Scott alla Fondazione delle Stelline. All’interno deltrovate come d’abitudine le nuove uscite di questa settimana al cinema e la classifica del box office italiano, il cartellone con della programmazione di teatri, quella delle esposizioni in musei e gallerie milanesi. Consiglio di lettura di questa settimana il libro Effimeri di Andrew O’Hagan. Buona oziosa settimana! Non arrostitevi troppo e non dimenticate di scaricate, condividete e leggete oziosamente il nuovodel settimanale! L'articolo proviene da

