Nations League | Modric stende la Francia | Deschamps è ultimo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Laperde 1-0 sotto i fischi dello Stade De France contro la Croazia e chiude all’posto del gruppo 1 questa finestra nazionali dedicata allaè fuori dalke final four. Dopo 5? la squadra di Dalic è già avanti con un calcio di rigore concesso per fallo di Konate su Budimir in area: dagli undici metrinon sbaglia e batte Maignan, schierato per la quarta volta in carriera da. Ma soprattutto indirizza una partita che lanon riesce a riacciuffare. La nazionale diè ultima nel gruppo 1 con appena due punti. La Croazia sale a sette, due lunghezze in meno rispetto alla Danimarca che contro Austria si perde tre punti e primato. Finisce 2-0: apre al 21? Wind su assist di ...

PARIGI - La Francia viene sconfitta dalla Croazia per 1 - 0 ed è a rischio di una clamorosa retrocessione in. Partono malissimo i padroni di casa allo Stade de France, con Kimpembe che al 4' fa cadere Budimir in area: per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Modric ...'Voglio solo fare la migliore scelta possibile per quello che è il mio domani '. Dal ritiro del Belgio , impegnato nella Uefa, l'attaccante del Napoli ha parlato anche del suo futuro. Il Miglior Marcatore All - Time della storia azzurra ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno . 'Ora sono in Nazionale ...NATIONS LEAGUE - I risultati di tutte le partite del 13 giugno. Sorprende ancora in negativo la Francia, battuta 0-1 dalla Croazia (rigore di Modric), all'ultimo posto del gruppo A2 senza vittorie in ...