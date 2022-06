Mondiali in Qatar, c’è il ribaltone: pass per la Nazionale all’ultimo respiro (Di lunedì 13 giugno 2022) Un altro posto per i Mondiali di Qatar del 2022 è stato deciso, dopo una sfida bloccata fino ai rigori, che hanno assegnato la vittoria finale. Centoventi minuti senza reti, poi l’Australia batte il Perù ai rigori. Sarà la Nazionale raggruppata in quelle asiatiche a volare in fine anno in Qatar, ai danni dei sudamericani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 giugno 2022) Un altro posto per ididel 2022 è stato deciso, dopo una sfida bloccata fino ai rigori, che hanno assegnato la vittoria finale. Centoventi minuti senza reti, poi l’Australia batte il Perù ai rigori. Sarà laraggruppata in quelle asiatiche a volare in fine anno in, ai danni dei sudamericani Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Australia al Mondiale, rammarico Lapadula: Perù ko ai rigori

AL RAYYAN (Qatar) - L'Australia stacca il biglietto per Qatar 2022 battendo ai rigori il Perù nello spareggio. La nazionale di Gianluca Lapadula (in gol dal ...qualificazione consecutiva ai Mondiali.

L'Australia si è qualificata per i Mondiali di Qatar 2022 del prossimo inverno. Nello spareggio ha superato dopo i calci di rigore il Perù, battuto 5-4 dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0.

L'Australia è la trentunesima nazionale qualificata ai Mondiali del prossimo autunno in Qatar. La selezione oceanica (ma che disputa le qualificazione nei gruppi asiatici) ha infatti sconfitto nello spareggio il Perù.

L'Australia stacca il penultimo pass per Qatar 2022. La nazionale allenata da Graham Arnold ... Si infrange dunque il sogno del Perù di tornare ai mondiali per la seconda edizione consecutiva dopo ...