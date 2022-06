(Di lunedì 13 giugno 2022) "Il M5s non raggiunge la doppia cifra: è in forte calo. Anche dove cambia pelle la situazione è compromessa: dobbiamo riflettere che la prima forza in Parlamento non esiste più nel Paese. Anche questa ...

iconanews : Meloni ad alleati, chiedetevi se sostenere ancora Draghi - nunziapenelope : Giorgia Meloni chiede agli alleati di staccare la spina al governo Draghi (ma dubito che) #Amministrative - sciltian : RT @pietroraffa: Giorgia #Meloni dice che 'l'attuale maggioranza rappresenta poca gente'. Nell'attuale maggioranza, oltre al Pd, a M5s, Art… - BomprezziMarco : RT @pietroraffa: Giorgia #Meloni dice che 'l'attuale maggioranza rappresenta poca gente'. Nell'attuale maggioranza, oltre al Pd, a M5s, Art… - pietroraffa : Giorgia #Meloni dice che 'l'attuale maggioranza rappresenta poca gente'. Nell'attuale maggioranza, oltre al Pd, a M… -

Questo voto ci interroga, lo dico agli, se bisogna sostenere Draghi e questo Parlamento". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in una conferenza stampa a Via della ...... Francesco Lollobrigida , non c'è nessuna sfida con gli: " Noi vogliamo battere la sinistra ... A Catanzaro, il partito di Giorgiaha deciso di correre da solo con Wanda Ferro, che ha ...Questo voto ci interroga, lo dico agli alleati, se bisogna sostenere Draghi e questo Parlamento". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Via della ...In conferenza stampa il Capitano dedica tre minuti al commento delle amministrative e poi parte con l’enunciazione di una lunga serie di battaglie ...