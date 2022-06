Il Benfica conferma il trasferimento di Darwin Nunez al Liverpool (Di lunedì 13 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Benfica ha confermato di aver raggiunto un accordo con il Liverpool per la cessione di Darwin Nunez. Rilasciando una dichiarazione sul proprio sito web lunedì, il Benfica ha confermato che l’attaccante dell’Uruguay andrà ad Anfield per una cifra di £ 64 milioni (€ 75 milioni), con ulteriori £ 21,4 milioni (€ 25 milioni) in potenziali aggiunte. Nunez ha firmato per il Benfica nel 2020 dall’Almeria, squadra spagnola di seconda divisione, per circa 24 milioni di euro e ha segnato 45 gol in 85 partite, 61 delle quali da titolare, per il club della Primeira Liga in tutte le competizioni. Il club ha anche comunicato che la finalizzazione dell’accordo dipenderà ora dall’accordo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 giugno 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilhato di aver raggiunto un accordo con ilper la cessione di. Rilasciando una dichiarazione sul proprio sito web lunedì, ilhato che l’attaccante dell’Uruguay andrà ad Anfield per una cifra di £ 64 milioni (€ 75 milioni), con ulteriori £ 21,4 milioni (€ 25 milioni) in potenziali aggiunte.ha firmato per ilnel 2020 dall’Almeria, squadra spagnola di seconda divisione, per circa 24 milioni di euro e ha segnato 45 gol in 85 partite, 61 delle quali da titolare, per il club della Primeira Liga in tutte le competizioni. Il club ha anche comunicato che la finalizzazione dell’accordo dipenderà ora dall’accordo ...

