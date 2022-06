Guzzetta | «Astensionismo drammatico | basta alibi Non ci sono né vincitori né vinti»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Il risultato è molto chiaro e deve essere riconosciuto innanzitutto da chi lo ha promosso e sostenuto. La cosa più complessa è individuare le cause di questo esito. E quindi la vera domanda non è tanto chi ha perso, che mi pare chiaro. Ma chi può dire di avere vinto quando l’80% dei cittadini decide di non esercitare il proprio diritto costituzionale”. Giovanninon ha dubbi sull’esito dell’appuntamento referendario, prevedibile ma non con queste dimensioni. Referendum,flop, interroghiamoci Per il professore di Diritto pubblico all’Università Tor Vergata di Roma, difensore dei cinque quesiti referendari, le cause del fallimentotante, antiche e recenti. “Dovranno essere indagate per decidere se questo istituto ha ancora senso nella nostra democrazia. Se quindi va riformato oppure ...