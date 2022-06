Gli utenti stanno usando un simulatore di immagini virtuali per creare situazioni assurde (Di lunedì 13 giugno 2022) Da Darth Vader che pesca a Babbo Natale che fotografa un tornado Nonostante il crescente livello di orrore esistenziale che viene dalla quantità di conoscenze acquisite anno dopo anno dall'intelligenza artificiale — è appurato che questi sistemi sono in grado di creare opere d'arte. E ora, Internet sta traendo da questa tecnologia il massimo divertimento, generando delle immagini assurdamente strane con l'aiuto … Leggi su it.mashable (Di lunedì 13 giugno 2022) Da Darth Vader che pesca a Babbo Natale che fotografa un tornado Nonostante il crescente livello di orrore esistenziale che viene dalla quantità di conoscenze acquisite anno dopo anno dall'intelligenza artificiale — è appurato che questi sistemi sono in grado diopere d'arte. E ora, Internet sta traendo da questa tecnologia il massimo divertimento, generando delleassurdamente strane con l'aiuto …

Pubblicità

DavidPuente : Breve storia triste. Gruppo Facebook dove gli utenti condividono notizie su 'malori improvvisi' associandoli ai va… - miberia_it : #miPrimavera Cosa evidenziano gli utenti di #Xiaomi #Pad5? ??Design ??Prestazioni ??Suono ottimale ??Buona batteri… - stay_umile : @vicco31035701 Ama preparati perché gli utenti sono mattacchioni - gigicogo : @ASVOspa Spiegate perchè utente Caorle deve fare 40 km A/R per ritirare chiave contenitore umido? Considerate emiss… - SerenaBellavita : RT @dariodangelo91: Devo dire SIMPATICISSIMI gli utenti che si iscrivono al Blog soltanto per leggere l'articolo per poi cancellarsi subito… -