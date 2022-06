Fabian Ruiz come Milik | ADL potrebbe optare per la separazione in casa

Pubblicità

ottopagine : Napoli, Koulibaly e Fabian Ruiz: scadenza 2023 ago della bilancia nel restyling #Napoli - gilnar76 : Koulibaly e Fabian Ruiz: stessa situazione, trattamenti opposti. Dal rinnovo alla tribuna, le ipotesi #Forzanapoli… - _SiGonfiaLaRete : Perché #Fabian rischia la tribuna e #Koulibaly no? Il motivo - YBah96 : RT @russ_mario1: Leggo di Fabian Ruiz che non vuole rinnovare, e il Napoli che chiede una cifra intorno ai 30M. Addirittura a rischio caso… - infoitsport : Gazzetta – Fabian Ruiz pugno duro del Napoli, la decisione è clamorosa -

La Gazzetta dello Sport - Gli agenti dismentiscono: ADL non ha mai proposto il rinnovo. Gli agenti dismentiscono tutto: il giocatore non ha mai rifiutato il rinnovo con il Napoli, perché De Laurentiis non ha mai proposto il prolungamento di contratto . Dunque, il problema del Napoli è ...Siamo davanti a una estate lunga, anzi lunghissima di mercato. Un periodo che metterà a serio rischio la pazienza dei tifosi che vorrebbero capire in fretta il futuro della loro squadra, dei propri ...Di fatto da Koulibaly a Fabian Ruiz, passando per David Ospina e Dries Mertens, nessuna trattativa di rinnovo ha raggiunto l’obiettivo finora“ Anche il Napoli trovò un inaspettato alleato, quando ...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Gli agenti di Fabian smentiscono: ADL non ha mai proposto il rinnovo. Gli agenti di Fabian Ruiz smentiscono tutto: il giocatore ...