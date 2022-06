F1, problemi di surriscaldamento sul motore della Ferrari? In Canada si temono altre rotture (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ una situazione molto difficile. Il doppio ko delle Ferrari a Baku (Azerbaijan) ha fatto piombare il Cavallino Rampante nel baratro, parlando di conquista del titolo mondiale in F1. Se è vero che di gara ne mancano ancora 14, è altrettanto vero che il problema affidabilità sussista al punto che anche i clienti della scuderia di Maranello ne abbiano subìto le conseguenze. Basti pensare ai ritiri del danese Kevin Magnussen (Haas) e del cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Il motore, in questo caso specifico, è il principale imputato. La power unit n.2 infatti ancora una volta ha ceduto sulla monoposto di Charles Leclerc, come era già accaduto a Barcellona, mentre in merito allo stop di Carlos Sainz si sono presentate criticità al brake-by-wire e alla parte idraulica della macchina. Ci si chiede cosa abbia ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ una situazione molto difficile. Il doppio ko dellea Baku (Azerbaijan) ha fatto piombare il Cavallino Rampante nel baratro, parlando di conquista del titolo mondiale in F1. Se è vero che di gara ne mancano ancora 14, èttanto vero che il problema affidabilità sussista al punto che anche i clientiscuderia di Maranello ne abbiano subìto le conseguenze. Basti pensare ai ritiri del danese Kevin Magnussen (Haas) e del cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo). Il, in questo caso specifico, è il principale imputato. La power unit n.2 infatti ancora una volta ha ceduto sulla monoposto di Charles Leclerc, come era già accaduto a Barcellona, mentre in merito allo stop di Carlos Sainz si sono presentate criticità al brake-by-wire e alla parte idraulicamacchina. Ci si chiede cosa abbia ...

OA_Sport : #F1 problemi di surriscaldamento sul motore della Ferrari? In Canada si temono altre rotture - davideguarneri : Ieri la @ScuderiaFerrari mi ha proprio lasciato l'amaro in bocca.. Mille problemi di surriscaldamento Redbull ma si fermano le rosse. - pc_947 : Però se fossero problemi di surriscaldamento, i tecnici dovrebbero vedere da subito temperature anomale, ben prima… - cooperclimax : com'è la temperatura della pista, visto i problemi di surriscaldamento delle gomme montate sulle Ferrari? #direttaeurosport