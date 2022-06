Emma interrompe il concerto per aiutare un fan e quell'umanità che ci manca (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel corso del concerto-evento Una Nessuna Centomila, la cantante ha interrotto la sua esibizione per prestare soccorso a un fan che stava svenendo in prima fila Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 giugno 2022) Nel corso del-evento Una Nessuna Centomila, la cantante ha interrotto la sua esibizione per prestare soccorso a un fan che stava svenendo in prima fila

