(Di lunedì 13 giugno 2022) Domenica 12 giugno è, attore caratterista che ha recitato in film come Boogie Nights, The Truman Show o Magnolia: aveva 90 anni. La notizia è stata confermata oggi dalla moglie Holly Wolfle

Pubblicità

ilpost : È morto l’attore Philip Baker Hall - GerryRitz : RT @ilpost: È morto l’attore Philip Baker Hall - danielelombardi : RT @ilpost: È morto l’attore Philip Baker Hall - RoJuventina : RT @ilpost: È morto l’attore Philip Baker Hall - ilpost : È morto l’attore Philip Baker Hall -

Leggi anche >Ray Liotta,di 'Quei bravi ragazzi' si è spento nel sonno: aveva 67 anni A dare la triste notizia su Twitter è stato il giornalista del Los Angeles Times, Sam Farmer. 'Il ...la notte di domenica nella sua casa di Glendale in California, come ha comunicato la figlia. La carriera di Philip Baker Hall In oltre cinquant'anni di attività, Baker Hall come ...