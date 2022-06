Cosimo Di Lauro morto in carcere, chi era il boss di Secondigliano che ha ispirato il personaggio di Genny Savastano in Gomorra (Di lunedì 13 giugno 2022) . Cosimo Di Lauro morto in carcere, chi era il boss di Secondigliano Nella mattinata di lunedì 13 giugno, il boss Cosimo Di Lauro è morto in carcere all’età di 49 anni. Nato nel 1973 e primo figlio di Paolo Di Lauro, conosciuto come “Ciruzzo ‘o milionario”, Cosimo Di Lauro era recluso dal 2005 nel carcere di Milano Opera nel cosiddetto 41 bis ossia il regime di detenzione dura. Il suo arresto risale alla prima faida di Scampia a Napoli durante la quale i fedelissimi del clan Di Lauro e gli “Scissionisti” o “Spagnoli” che facevano capo agli Amato-Pagano si scontrarono dando origine a un bagno di sangue. La notizia del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) .Diin, chi era ildiNella mattinata di lunedì 13 giugno, ilDiinall’età di 49 anni. Nato nel 1973 e primo figlio di Paolo Di, conosciuto come “Ciruzzo ‘o milionario”,Diera recluso dal 2005 neldi Milano Opera nel cosiddetto 41 bis ossia il regime di detenzione dura. Il suo arresto risale alla prima faida di Scampia a Napoli durante la quale i fedelissimi del clan Die gli “Scissionisti” o “Spagnoli” che facevano capo agli Amato-Pagano si scontrarono dando origine a un bagno di sangue. La notizia del ...

