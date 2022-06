Chiellini: «Negli USA per crescere. Gatti è bravo, giochi senza pressione» (Di lunedì 13 giugno 2022) Le parole di Giorgio Chiellini sull’addio alla Juve: «Sento di aver bisogno di un’esperienza fuori dall’Italia» Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport. Le parole dell’ex capitano della Juventus. FUTURO – «Sento di aver bisogno di un’esperienza fuori dall’Italia, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Posso andare in un campionato in crescita per crescere a mia volta. Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente anche a fare il dirigente. Vorrei conoscere e praticare tutto ciò che avviene fuori dal terreno di gioco, Negli uffici, ma ci vorrà lavoro e la solita voglia di sacrificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito qualcosa delle particolarità o delle difficoltà di certi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Le parole di Giorgiosull’addio alla Juve: «Sento di aver bisogno di un’esperienza fuori dall’Italia» Giorgioha parlato del suo futuro ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport. Le parole dell’ex capitano della Juventus. FUTURO – «Sento di aver bisogno di un’esperienza fuori dall’Italia, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Posso andare in un campionato in crescita pera mia volta. Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente anche a fare il dirigente. Vorrei conoscere e praticare tutto ciò che avviene fuori dal terreno di gioco,uffici, ma ci vorrà lavoro e la solita voglia di sacrificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito qualcosa delle particolarità o delle difficoltà di certi ...

