Calciomercato Milan, la firma arriva nelle prossime settimane: affare fatto (Di lunedì 13 giugno 2022) In casa Milan si lavora non solo al Calciomercato. Il club rossonero vuole blindare alcuni dei protagonisti che hanno riportato il titolo. L’ultima stagione del Milan è stata davvero straordinaria. Stefano Pioli è riuscito a valorizzare la maggior parte della rosa estraendo il meglio di ogni giocatore a disposizione e portando a casa lo scudetto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 13 giugno 2022) In casasi lavora non solo al. Il club rossonero vuole blindare alcuni dei protagonisti che hanno riportato il titolo. L’ultima stagione delè stata davvero straordinaria. Stefano Pioli è riuscito a valorizzare la maggior parte della rosa estraendo il meglio di ogni giocatore a disposizione e portando a casa lo scudetto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : Milan avanti per #DeKetelaere: pronti 40 milioni e un ruolo da star - calciomercatoit : #Milan, il #Liverpool pensa a #Tonali: possibile proposta da 50 milioni #calciomercato - cmdotcom : #Milan, non solo lo scudetto: ora Pioli ha la rosa più ricca della Serie A. #Juve e #Inter inseguono… - serieAnews_com : #Milan, ad un passo l'accordo per il rinnovo di #Tomori - VincenzoMerante : Comunque che dignità ha il newcastle per insistere su botman che li rifiuta da mesi per il milan? Proprio sottoni a… -