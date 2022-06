Cade da una piattaforma mentre scarica un camion e resta ferito. L'infortunio in un cantiere

(Di lunedì 13 giugno 2022) RECANATI - Intorno alle 13.30 in unsi è verificato un incidente sul lavoro . È successo a Recanati, in contrada Ricciola. Un 48enne italiano si trovava su unadi carico per ...

Pubblicità

mxariphx : il destino è strano, sai un uccellino morto a volte torna in vita nel corpo di un corvo sofisticato sempre, arrogan… - ciroizzo3 : RT @Alberto63Al: Ragazzo, attento! Cadi nel fiume! Nel fondo c'è una rosa e nella rosa un altro fiume. Guarda quell'uccello! Guarda quell'u… - RetwittL : RT @Alberto63Al: Ragazzo, attento! Cadi nel fiume! Nel fondo c'è una rosa e nella rosa un altro fiume. Guarda quell'uccello! Guarda quell'u… - SalaLettura : RT @Alberto63Al: Ragazzo, attento! Cadi nel fiume! Nel fondo c'è una rosa e nella rosa un altro fiume. Guarda quell'uccello! Guarda quell'u… -

Solo quando uno dei duea terra e si trova in evidente difficoltà, gli amici si avvicinano per dividerli e uno dei due, nella concitazione generale, ha riportatolussazione alla spalla. Alla ...... ha detto Kasyanov in un'intervista video con l'Afp in cui ammonisce: 'sel'Ucraina i prossimi ... spiega che non pensava, come molti russi, che sarebbe scoppiataguerra. Kasyanov aggiunge di ...RECANATI - Intorno alle 13.30 in un cantiere si è verificato un incidente sul lavoro. È successo a Recanati, in contrada Ricciola. Un 48enne italiano si trovava su una piattaforma ...Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 giugno 2022, in strada del Campagnino, sulla collina di Torino. Un operaio è rimasto ferito a una gamba, che è stata travolta da un pezzo di muro ...