Beach volley, Mondiali 2022 oggi: orari 13 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara e avversari (Di lunedì 13 giugno 2022) Ultima giornata dedicata ai gironi eliminatori al Mondiale di Beach volley di Roma e ultimi verdetti tra eliminazioni, qualificazioni dirette ai sedicesimi o ai playoff. Sarebbero sette le partite che vedono impegnate le coppie italiane con molti verdetti da emettere ma Reka e Viktoria Orsi Toth non scenderanno in campo contro le thailandesi a causa dell'infortunio di una Viktoria che così in forma come si è presentata a Roma non si vedeva da tempo e che ora dovrà pensare a guarire più in fretta possibile. IL programma DEGLI AZZURRI Si parte già al mattino alle 10 con Benzi e Bonifazi che, dopo l'impresa fantastica di ieri contro i cileni Aravena/Droguett che, a meno di sorprese, dovrebbe valere la qualificazione quantomeno ai playoff, possono addirittura puntare al secondo posto nel girone e alla certezza dell'accesso diretto ai ...

