Aspetta | A$AP Rocky sta davvero riportando in uso gli stivaletti di pelliccia?

(Di lunedì 13 giugno 2022) Puoi sempre fare affidamento suquando si tratta di stile. In passato lo abbiamo visto sfoggiare una gonna sulla copertina di GQ US, avvolgersi in una trapunta patchwork, disegnata dal vincitore del premio LVMH ERL, al Met Gala, andare in giro per New York con un gilet gonfiabile arancione brillante e abbinarsi a Rihanna indossando un copricapo diecologica. Oggiha fatto un salto di qualità. Fotografato all'uscita di uno studio di registrazione a Brentwood, Los Angeles, dove si spera stia lavorando al seguito del suo album Testing del 2018, la star 33enne ha esibito una giacca Kapital Pillow Peace Faux Sherpa, un paio di jeans dal taglio criss-cross e una maglietta con una stampa di Diana Ross. Ai piedi, il rapper di Long Livecalzava un paio di stivali dal tacco ...