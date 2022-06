Processo Serena Mollicone, udienza in ‘esterna’: nella caserma di Arce (Di domenica 12 giugno 2022) Nuovo appuntamento in aula nell’ambito del Processo sulla morte di Serena Mollicone, la giovane 18enne di Arce uccisa nel 2001. L’ultima udienza, come rivela il Corriere della Sera nell’edizione romana si è spostata in esterna nell’ambito di un sopralluogo della Corte d’Assise di Cassino nella caserma dei Carabinieri di Arce. E’ qui che Serena fu vista l’ultima volta il primo giugno 2001. Processo Serena Mollicone in “trasferta” A decidere l’importante udienza fuori dall’aula del Tribunale è stato il presidente della Corte, Massimo Capurso, in seguito alla quale i giudici – sia togati che popolari – chiamati a esprimersi sulle responsabilità circa la morte di ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 12 giugno 2022) Nuovo appuntamento in aula nell’ambito delsulla morte di, la giovane 18enne diuccisa nel 2001. L’ultima, come rivela il Corriere della Sera nell’edizione romana si è spostata in esterna nell’ambito di un sopralluogo della Corte d’Assise di Cassinodei Carabinieri di. E’ qui chefu vista l’ultima volta il primo giugno 2001.in “trasferta” A decidere l’importantefuori dall’aula del Tribunale è stato il presidente della Corte, Massimo Capurso, in seguito alla quale i giudici – sia togati che popolari – chiamati a esprimersi sulle responsabilità circa la morte di ...

