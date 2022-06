(Di domenica 12 giugno 2022) di Salvatore Di Bartolo Torna prepotentemente al centro del dibattito politico il tema del, dopo la decisione assunta nei giorni scorsi dai vertici Ue di introdurre una tariffa minima salariale nei Paesi membri al fine di promuovere l’adeguatezza dei salari e contribuire al raggiungimento di condizioni di lavoro dignitose per i cittadini dell’Unione, senza tuttavia fissare direttamente uneuropeo, ma lasciando ogni singolo Stato legiferare internamente in tal senso. Appena poche ore dopo la conclusione delle trattative in sede europea, la Germania ha già recepito la direttiva comunitaria e previsto un aumento delgià in vigore dagli attuali 9,82 euro l’ora fino a 12 euro per ogni ora lavorata a partire dal prossimo ...

giuse16 : @Deputatipd @EnricoLetta @pdnetwork Importantissimo il salario minimo . Ma voi che siete al governo perchè non fate… - Peppe_969 : Che, del salario minimo, ne debba discutere un manipolo di politici, che prende 10mila euro al mese, è un paradosso… - SalvoGero1 : @candidoporzus @mfaberdn604 @lucianocapone @valentinivaler il paradosso è parlare di salario minimo come se Draghi… -

Nicola Porro

L'introduzione delminimo non può prescindere dalla contrattazione. Per almeno due motivi. ... Altrimenti c'è qualchein agguato 'Per esempio quello che potrebbe vedere 4 cassieri di ...Da un lato attaccano, dall'altro scattano le alleanze. È ildel M5s in Sicilia: sostiene la candidata sindaca di Paternò , Maria Grazia Pannitteri , ...MINIMO LEGALE/ Le illusioni di ... Paradosso salario minimo: ci saranno più disoccupati Il paradosso italiano si può facilmente constatare nell'abdicazione al proprio ruolo di diversi partiti importanti. In particolare, del Pd che sembra privo dei solidi ancoraggi di un tempo. Erano di c ...I partiti si rifugiano, si rifugiano nel solito inganno. Non si ingegna a risolvere un problema, ma cerca una battaglia da sventolare come una bandiera ...