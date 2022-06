Napoli-Koulubaly | De Laurentiis aumenta l’offerta per il rinnovo | I dettagli

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 giugno 2022) Aurelio Deper koulibaly, il difensore delha il contratto in scadenza nel 2023. Koulibaly e ilpotrebbero continuare insieme. I tifosi azzurri, dopo Inisgne e forze Mertens non vorrebebro perdere un’altro pilastro della squadra. La settimana che sta per cominciare potrebbe essere fondamentale per il futuro di Koulibaly. Spalletti, un anno fa, annunciò di essere pronto a incatenarsi pur di trattenere Kalidou, e poi prima e dopo la fine del campionato ha ribadito il suo ruolo all’interno della squadra: fondamentale, in un solo concetto. Lo ha detto pubblicamente e anche al presidente e al ds Giuntoli nel corso delle varie riunioni operative incentrate sulla costruzione del nuovo. Koulibaly come un pilastro imprescindibile da ...