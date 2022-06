Napoli, infortunio Olivera: il c.t. dell’Uruguay tranquillizza gli azzurri. Le condizioni (Di domenica 12 giugno 2022) Il c.t. dell’Uruguay Diego Alonso ha tranquillizzato l’ambiente azzurro sulle condizioni di Olivera dopo l’infortunio contro Panama Nel corso della partita tra Uruguay e Canada, il neo acquisto del Napoli Mathias Olivera ha fatto tremare l’ambiente azzurro. Il terzino è uscito dal campo in lacrime dopo una forte botta subita al ginocchio. L’infortunio è sembrato, a primo impatto, grave ma il c.t. della Celeste Diego Alonso ha tranquillizzato tutti in conferenza stampa. LE PAROLE – «Le sensazioni su questo problema sono buone. Sono stati già fatti degli esami e non dovrebbe essere nulla di grave. Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Il c.t.Diego Alonso hato l’ambiente azzurro sulledidopo l’contro Panama Nel corso della partita tra Uruguay e Canada, il neo acquisto delMathiasha fatto tremare l’ambiente azzurro. Il terzino è uscito dal campo in lacrime dopo una forte botta subita al ginocchio. L’è sembrato, a primo impatto, grave ma il c.t. della Celeste Diego Alonso hato tutti in conferenza stampa. LE PAROLE – «Le sensazioni su questo problema sono buone. Sono stati già fatti degli esami e non dovrebbe essere nulla di grave. Aspettiamo ancora il report medico ufficiale, ma siamo abbastanza tranquilli». L'articolo proviene da Calcio News 24.

