MX2 | Thibault Benistant vince Gara-2 e fa suo il GP di Germania Vialle si ritira e Geerts torna in vetta alla classifica

Thibault Benistant (Yamaha) si è aggiudicato Gara-2 del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale MX2 2022, e ha fatto suo il round teutonico nel complesso. Sul tracciato di Teutschenthal la seconda manche inizia subito con una grande svolta. Tom Vialle (che aveva vinto Gara-1) è costretto al ritiro con la sua KTM che non ha la minima intenzione di tornare in moto, lasciando quindi campo aperto ai rivali. Il successo è andato in carrozza al francese della Yamaha, che ha preceduto il belga Jago Geerts (Yamaha) per 10.6 secondi mentre completa il podio il danese Mikkel Haarup (Kawasaki) con un distacco di 15.4. Quarta posizione per il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 23.2 quinta per il norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki) a 24.5

