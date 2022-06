Lory Del Santo attacca duramente Nicolas Vaporidis (Di domenica 12 giugno 2022) L’attacco di Lory De Santo a Vaporidis Lory Del Santo è stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi dopo aver perso prima il televoto contro Estefania e poi, una volta su Playa Sgamada, contro Pamela. Durante la sua permanenza nel reality, soprattutto nelle ultime settimane, è stata spesso accusata dagli altri naufraghi di giocare troppo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 12 giugno 2022) L’attacco diDeDelè stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi dopo aver perso prima il televoto contro Estefania e poi, una volta su Playa Sgamada, contro Pamela. Durante la sua permanenza nel reality, soprattutto nelle ultime settimane, è stata spesso accusata dagli altri naufraghi di giocare troppo L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

PrimeVideoIT : Sono sempre stato un grande fan di Lory Del Santo #LoryDelSanto ?? E da oggi voglio seguire le sue ombre - Lory_Twins : RT @PBerizzi: Dunque Putin ha pagato il volo a Salvini. In un paese normale un leader politico (al governo del Paese) che si fa pagare un v… - BlackDuchesse : Lory del Santo americano - LM271603 : RT @itsgebher: Lory Del Santo ha rivoluzionato in modo permanente la società - Lucia_GD : RT @itsgebher: Lory Del Santo ha rivoluzionato in modo permanente la società -