LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: domina Gajser gara 1, sesto Guadagnini! (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243 Gajser, Tim SLO HON 34:12.430 2 41 Jonass, Pauls LAT HUS 34:18.299 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:25.705 4 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:41.747 5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:42.180 6 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 34:51.836 7 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:55.438 8 43 Evans, Mitchell AUS HON 34:58.174 9 29 Jacobi, Henry GER HON 35:00.263 10 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:01.648 11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:05.459 12 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:06.747 13 919 Watson, Ben GBR KAW 35:08.942 14 14 Beaton, Jed AUS KAW 35:10.093 15 32 Van doninck, Brent BEL YAM 35:11.967 16 16 Paturel, Benoit FRA HON 35:14.095 17 189 Bogers, Brian NED HUS 35:28.332 18 226 Koch, Tom GER KTM 35:31.271 19 183 Locurcio, Lorenzo VEN KTM 33:56.602 20 128 Monticelli, Ivo ITA HON ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Ecco l’ordine di arrivo: 1 243, Tim SLO HON 34:12.430 2 41 Jonass, Pauls LAT HUS 34:18.299 3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 34:25.705 4 3 Febvre, Romain FRA KAW 34:41.747 5 70 Fernandez, Ruben ESP HON 34:42.180 6 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 34:51.836 7 61 Prado, Jorge ESP GAS 34:55.438 8 43 Evans, Mitchell AUS HON 34:58.174 9 29 Jacobi, Henry GER HON 35:00.263 10 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:01.648 11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:05.459 12 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:06.747 13 919 Watson, Ben GBR KAW 35:08.942 14 14 Beaton, Jed AUS KAW 35:10.093 15 32 Van doninck, Brent BEL YAM 35:11.967 16 16 Paturel, Benoit FRA HON 35:14.095 17 189 Bogers, Brian NED HUS 35:28.332 18 226 Koch, Tom GER KTM 35:31.271 19 183 Locurcio, Lorenzo VEN KTM 33:56.602 20 128 Monticelli, Ivo ITA HON ...

zazoomblog : LIVE Motocross GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: si parte! - #Motocross #Germania #DIRETTA: #parte! - zazoomblog : LIVE Motocross GP Germania MXGP 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Motocross #Germania #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Francia 2022 in DIRETTA: parte gara-2! - #Motocross #Francia #DIRETTA: #parte - MotoClubit : ? Segui la Gara ad ARCO 12-06-2022 FMI - Campionato NORD EST Motocross ?? -TimeTable al link:… - corsedimoto : MXGP - GP Francia già finito per Mattia Guadagnini fuori per infortunio. Oggi le due sfide Mondiali, gli orari live… -