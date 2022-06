Il Palermo torna in Serie B: Padova battuto 1-0 (Di domenica 12 giugno 2022) Palermo – Il Palermo batte 1-0 il Padova nel ritorno della finale dei Playoff di Serie C e conquista la promozione in Serie B.I rosanero tornano nella Serie cadetta dopo 3 anni di limbo, replicando anche al ritorno il risultato di 1-0 dell’andata a Padova. A decidere l’incontro un rigore al 25? del primo tempo, realizzato da Brunori. (Adnkronos) Esame Maturità 2022, date, prove scritte: 7 tracce per la prima La festa dei libri invade piazze e vie di Ragusa 12 giugno: 1825 nuovi positivi i Sicilia: 172 a Ragusa Covid Italia, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022)– Ilbatte 1-0 ilnel ritorno della finale dei Playoff diC e conquista la promozione inB.I rosanerono nellacadetta dopo 3 anni di limbo, replicando anche al ritorno il risultato di 1-0 dell’andata a. A decidere l’incontro un rigore al 25? del primo tempo, realizzato da Brunori. (Adnkronos) Esame Maturità 2022, date, prove scritte: 7 tracce per la prima La festa dei libri invade piazze e vie di Ragusa 12 giugno: 1825 nuovi positivi i Sicilia: 172 a Ragusa Covid Italia, 18.678 nuovi casi e 26 decessi nelle ultime 24 ore L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

