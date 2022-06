“Ho ucciso mio padre | venite” I carabinieri trovano il corpo fatto a pezzi E’ accaduto a Sesto San giovanni

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 giugno 2022) E’ stato arrestato per omicidio aggravato e vilipendio di cadavere il 19enne che questa mattina aSanha chiamato il 112 riferendo di aversuo: “Homio”, ha detto ai. Arrivati nell’appartamento, in un condominio del centro cittadino, i militari hanno ritrovato nella camera da letto il cadavere dell’uomo, un impiegato separato di 58 anni, mutilato e sezionato in più parti. L’uomo era incensurato. Il figlio, L. G., studente e incensurato soffre di problemi psichici, per i quali è in cura presso il Cps (centro psicosociale) del Comune dell’hinterland milanese. Una volta condotto negli uffici della compagniae medicato per una ferita da taglio superficiale alla mano ...