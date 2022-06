F1, Mattia Binotto: “Incremento sulla power-unit è stato enorme, lo stiamo pagando con un’affidabilità non al 100%” – VIDEO (Di domenica 12 giugno 2022) La Ferrari si lecca le ferite, per quanto possibile, al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha vissuto una domenica letteralmente da incubo. Dal sogno della vittoria di Charles Leclerc che scattava dalla pole position, infatti, il team emiliano ha concluso con un doppio ritiro che spiana ufficialmente la strada alla Red Bull nelle due classifiche. Dopo la bandiera a scacchia, il team principal del Cavallino Rampante, Mattia Binotto, ha provato a spiegare ai microfoni di Sky Sport la situazione all’interno della Ferrari, dopo il ritiro di Carlos Sainz (problema al “brake by wire”) e Charles Leclerc (motore): “Sicuramente sono due ritiri che ci penalizzano molto, specialmente perché Leclerc era in testa e aveva un’ottima strategia, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) La Ferrari si lecca le ferite, per quanto possibile, al termine del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku la scuderia di Maranello ha vissuto una domenica letteralmente da incubo. Dal sogno della vittoria di Charles Leclerc che scattava dalla pole position, infatti, il team emiliano ha concluso con un doppio ritiro che spiana ufficialmente la strada alla Red Bull nelle due classifiche. Dopo la bandiera a scacchia, il team principal del Cavallino Rampante,, ha provato a spiegare ai microfoni di Sky Sport la situazione all’interno della Ferrari, dopo il ritiro di Carlos Sainz (problema al “brake by wire”) e Charles Leclerc (motore): “Sicuramente sono due ritiri che ci penalizzano molto, specialmente perché Leclerc era in testa e aveva un’ottima strategia, mentre ...

