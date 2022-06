Duke Nukem | dal videogioco al cinema | sarà prodotto dai ragazzi di Cobra Kai

(Di domenica 12 giugno 2022), storicoche ha spopolato in particolare negli anni ’80 e ’90, è pronto a sbarcare al, per chi non ne avesse mai sentito parlare prima, è stato un vero e proprio pilastro del genere sparatutto quando ancora Call of Duty non era quasi nemmeno lontanamente immaginato., 12/6/2022 – Computermagazine.itLa sua fama nel corso degli anni è rimasta intatta, nonostante sia scomparso dai radar, di conseguenza Legendary Entertainment ha deciso di stringere un accordo con Gearbox, l’azienda che possiede il marchio, per realizzare un film. Probabilmente non è la prima volta che sentirete questa notizia, visto che già negli anni addietro si era menzionata la possibilità di una trasposizione ...

