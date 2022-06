Come si vota al referendum del 12 giugno, significato del si e del no ai 5 quesiti (Di domenica 12 giugno 2022) Come si vota al referendum di oggi 12 giugno? Qual è il significato dei 5 quesiti abrogativi sul tema della giustizia, nel caso si scelga il si o il no in cabina elettorale? Va ricordato che i seggi saranno aperti solo in data odierna dalle 7 alle 23 e in diversi Comuni italiani saranno aperti anche per le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali. Le 5 schede Le 5 schede, Come già indicato, riguardano tutte il tema giustizia. La prima di colore rosso è sull’incandidabilità dopo condanna (in pratica la richiesta di abolizione della legge Severino), la seconda di colore arancione è sulla limitazione delle misure cautelari, la terza di colore giallo riguarda la separazione delle carriere tra magistrati. Per finire, la quarta di colore grigio ha a ... Leggi su optimagazine (Di domenica 12 giugno 2022)sialdi oggi 12? Qual è ildei 5abrogativi sul tema della giustizia, nel caso si scelga il si o il no in cabina elettorale? Va ricordato che i seggi saranno aperti solo in data odierna dalle 7 alle 23 e in diversi Comuni italiani saranno aperti anche per le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali. Le 5 schede Le 5 schede,già indicato, riguardano tutte il tema giustizia. La prima di colore rosso è sull’incandidabilità dopo condanna (in pratica la richiesta di abolizione della legge Severino), la seconda di colore arancione è sulla limitazione delle misure cautelari, la terza di colore giallo riguarda la separazione delle carriere tra magistrati. Per finire, la quarta di colore grigio ha a ...

Pubblicità

fffitalia : #notmytaxonomy Il 14 giugno si vota in commissione all'@Europarl_IT per includere gas e nucleare nella… - borghi_claudio : Ricordate stasera (e soprattutto il 12 se siete di Como o se conoscete qualcuno che vota a Como). Ho corso come un… - borghi_claudio : Riunione operativa a Como per i rappresentanti di lista con opportuna lezione su come si vota e come si interpretan… - CarieriF : RT @BracaliM: Domani si vota per i #REFERENDUMGIUSTIZIA, referendum che interessano solo ai delinquenti, per questo io non voterò. #NoQuoru… - edgardogulotta : Oggi dalle 7 alle 23 si vota, oltre che per le amministrative, sui 5 referendum per la giustizia. Il quorum sembra… -