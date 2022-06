Caos ai seggi a Palermo | Salvini chiede l’intervento di Mattarella e dice | “Neanche in Burundi accadono queste cose”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) “A, dove sono stati arrestati dei candidati a pochi giorni dal voto, tutti dicono che il centrodestra era ed è in vantaggio. Non vorrei che ci sia qualcuno che le sta provando tutte pur di non perdere”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoprima di votare a Milano in relazione ai disagi che si sono verificati aiin Sicilia. L’ex ministro dell’Interno poi ha “Alzarsi la mattina con 50chiusi è qualcosa che no accade nemmeno incon i caschi blu. Quando non garantisci il diritto di voto a migliaia di persone – ha concluso – o non sei capace o è una scelta voluta“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.