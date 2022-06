Beautiful anticipazioni: nessuno si fida di Zoe (Di domenica 12 giugno 2022) Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata di Beautiful, che va in onda ormai da moltissimi anni. Le vicende della famiglia Forrester e non solo fanno compagnia a tutti noi da oltre 20 anni e tutti, almeno una volta, specialmente da piccoli l’abbiamo vista, non potete negarlo, ma oggi le vicende di queste famiglie sono sempre più complicate. Infatti come avete visto ci sono, amore, tradimenti, morti e quant’altro possibile, tutto concentrato in pochi momenti di messa in onda, ma cerchiamo di capire come mai, in questo momento, nessuno si fida di Zoe. Iniziamo con il dire che la bella Zoe ha fatto qualcosa di cui si è pentita poi anche dopo pochissimo tempo, con l’aiuto di Quinn, ovvero l’ha sabotata impedendole di andare all’appuntamento che aveva organizzato Zende. In che modo? Hanno ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 giugno 2022) Vediamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata di, che va in onda ormai da moltissimi anni. Le vicende della famiglia Forrester e non solo fanno compagnia a tutti noi da oltre 20 anni e tutti, almeno una volta, specialmente da piccoli l’abbiamo vista, non potete negarlo, ma oggi le vicende di queste famiglie sono sempre più complicate. Infatti come avete visto ci sono, amore, tradimenti, morti e quant’altro possibile, tutto concentrato in pochi momenti di messa in onda, ma cerchiamo di capire come mai, in questo momento,sidi Zoe. Iniziamo con il dire che la bella Zoe ha fatto qualcosa di cui si è pentita poi anche dopo pochissimo tempo, con l’aiuto di Quinn, ovvero l’ha sabotata impedendole di andare all’appuntamento che aveva organizzato Zende. In che modo? Hanno ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Anticipazioni Brave and beautiful: Korhan viene ucciso! Ecco da chi #Greysanatomy #Tramequotidiane… - ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 11 giugno: Brooke, `io ancora non mi fido di Thomas` #Greysanatomy #Tramequotidiane… - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful 13 giugno 2022 su Canale 5 - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 giugno: Thomas indaga sulla morte di Vinny - infoitcultura : Anticipazioni Brave and beautiful: Korhan viene ucciso! Ecco da chi -